ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Outperform" belassen. Die Getränkebranche habe sich seit Jahresbeginn am Aktienmarkt besser geschlagen als der gesamte Lebensmittel- und Konsumartikelsektor, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Pernod Ricard zähle neben Heineken und CCH zu seinen Favoriten./bek/tav;