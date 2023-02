NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 236 auf 229 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenkonzern habe ein großartiges erstes Geschäftshalbjahr hinter sich und etwas besser als Konkurrent Diageo abgeschlossen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Kursziel senkte er vor allem wegen Wechselkursveränderungen und gestiegenen Zinsen./ck/edh;