ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Der Start ins Jahr 2023 sei schwächer gewesen als gedacht, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies liege an mauen Trends in den USA und China./ag/gl;