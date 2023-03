ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard nach einer Analystenkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Dort habe der Spirituosenhersteller die Absicht bekräftigt, in den USA stärker wachsen zu wollen als der Gesamtmarkt, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/tih;