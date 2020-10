ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2020/21 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Start in das neue Geschäftsjahr sei für den Spirituosenhersteller besser als von ihm selbst und auch dem Konsens erwartet verlaufen, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei seien die Geschäfte in allen Regionen aus eigener Kraft entweder stärker als erwartet gewachsen oder die Rückgänge seien schwächer als erwartet ausgefallen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 06:50 / GMT





