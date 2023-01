FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard vor den am 16. Februar erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 198 auf 191 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Der Spirituosenkonzern dürfte ein organisches Wachstum von 9,5 Prozent verzeichnet haben, schrieb Analyst Mitch Collett in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis sollte organisch um 7,2 Prozent gestiegen sein. Collett rechnet zudem weiterhin nicht mit einem quantitativen und damit konkret in Zahlen bemessenen Ausblick auf 2023./edh/ck;