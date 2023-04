NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das holprig verlaufene dritte Geschäftsquartal des Spirituosenherstellers beeinträchtige nicht die zugrundeliegende starke Geschäftsdynamik, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/he;