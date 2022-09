FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 242 auf 233 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Spirituosenkonzerns zum Geschäftsjahr 2021/22 seien insgesamt solide über den Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe er seine Prognosen für das organische Wachstum und den Gewinn je Aktie des Geschäftsjahres 2022/23 reduziert./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.