HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank auf "Halten" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Wie Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie schrieb, spiegelten sich eine pandemiebedingte Kreditvorsorge, das schwierige Ertragsumfeld und hohe Kosten für Digitalisierung und Regulierung in den niedrigen Bewertungen der europäischen Banken wider. Seine Sektor-Einschätzung für Banken lautet "Neutral"./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 12:07 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 12:26 / MESZ



