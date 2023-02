MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Patrizia vor Geschäftszahlen Ende Februar von 8 auf 10,50 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Reduce" belassen. Die Immobiliengesellschaft habe im Dezember einige Transaktionen vorgenommen und eine Mitteilung des Unternehmens vom 8. Februar lege den Schluss nahe, dass es zuletzt nicht so schlecht gelaufen ist wie befürchtet, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter dem Strich dürfte das vergangene Jahr aber doch schwach verlaufen sein./bek/ajx;