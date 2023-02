PATRIZIA 7.95 CHF -43.16% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Patrizia nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Solide Finanzkennziffern blieben ein starker Rückhalt für den Immobilienkonzern, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das kurzfristige Konjunkturumfeld dürfte düster bleiben, doch Patrizia sei auch für einen längeren Abschwung gut gerüstet. Das am Vorabend veröffentlichte operative Jahresergebnis lag laut Klose leicht unter seiner Schätzung./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 06:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.