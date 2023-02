FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Analyst Lars Vom-Cleff sieht das Unternehmen ungeachtet der aktuellen stürmischen Bedingungen am Immobilienmarkt in einer sehr komfortablen Position, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb./ajx/edh;