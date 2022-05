FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 30 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff senkt in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen infolge der Gewinnwarnung sowie der jüngsten Quartalszahlen des Immobilienunternehmens. Insgesamt sieht er mehr Argumente für pessimistische Investoren als für Optimisten, bleibt aber auf dem aktuellen Kursniveau beim Kaufvotum./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.