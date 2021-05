FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Osram anlässlich einer Übernahmeofferte von AMS an die Osram-Minderheitsaktionäre von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 52,00 auf 52,30 Euro angehoben. Die Minderheitsaktionäre könnten darauf hoffen, dass AMS im Rahmen einer späteren Zwangsabfindung ein noch höheres Angebot vorlegt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei aber keinesfalls sicher./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 12:10 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2021 / 13:10 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.