FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Osram nach einer Offerte des Chipkonzerns AMS von 35 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Deal sei realistisch und der Zeitpunkt aus Sicht von AMS günstig, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Absicht der Österreicher, die gesamte Front-End-LED-Produktion in Regensburg zusammenzuführen sowie die Back-End-LED-Produktion in Asien zusammenzulegen, erschienen darüber hinaus überlegenswert./kro/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 16:01 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 16:25 / MESZ



