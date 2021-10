HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Orsted angesichts der aktuellen Kursentwicklung von 1700 auf 1180 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt billige dem dänischen Versorger nur eine Bewertung auf Basis der aktuellen Geschäfte und kurzfristigen Projektpipeline zu, bemängelte Analyst Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei ließen die Investoren aber das erhebliche Wachstumspotenzial der Erneuerbaren Energien in den nächsten 20 Jahren außen vor. Orsted sei hier gut positioniert, um an diesem Marktwachstum teilzunehmen, was sich aber kaum im Aktienkurs widerspiegele./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 16:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.