ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Orsted nach Details zum Geschäftsverlauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 dänischen Kronen belassen. Niedrige Windgeschwindigkeiten dürften den Betreiber von Windkraftanlagen in diesem Jahr bislang mit 1,4 Milliarden Kronen belastet haben, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Freitag vorliegenden Studie unter Berufung auf Aussagen des Finanzchefs. Allerdings unterschätze der Markt den Wert der anstehenden Projekte und Anlagen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 13:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 13:28 / GMT



