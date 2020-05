ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Orange SA nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Jakob Bluestone ließ seine Schätzungen für den französischen Telekomanbieter in einer am Freitag vorliegenden Studie weitgehend unverändert. Orange bleibe einer seiner "Top Picks" unter den großen europäischen Telekomkonzernen./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 03:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.