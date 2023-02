FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Orange SA auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Auf dem Mitte Februar anstehenden Kapitalmarkttag werde der französische Telekomkonzern seine Strategie für die kommenden drei Jahre darlegen, schrieb Analyst Roshan Ranjit in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Veranstaltung sollte die dank sinkender Investitionen starke Barmittelschöpfung aus eigener Kraft beleuchten. Bis zum Jahresende sollte der Ausbau des Glasfasernetzes auf dem heimischen Markt abgeschlossen sein, was positiv für Orange zu werten sei. In den kommenden Jahren sieht Ranjit deutliches Aufwärtspotenzial für die Dividende./gl/bek;