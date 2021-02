NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Orange SA nach Zahlen zum vierten Quartal und Aussagen zum Ausblick von 12,50 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnerwartungen (Ebitda) für den Telekomkonzern wegen schwächerer Perspektiven am spanischen Markt. Außerdem geht er von höheren Investitionen und Kosten für die Restrukturierung aus - mit negativen Folgen für seine Cashflow-Erwartungen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



