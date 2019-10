HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Orange SA von 16,80 auf 16,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz eines schwierigen Fahrwassers in Spanien dürfte das dritte Quartal für den Telekomkonzern solide verlaufen sein, schrieb Analyst Abhilash Mohapatra in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der Herausforderungen auf der iberischen Halbinsel kürzte er aber seine mittelfristigen Erwartungen für das dortige Geschäft./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.