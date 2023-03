NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 87 auf 93 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Mark Murphy bezeichnete die wiederkehrenden Umsätze des Software-Konzerns als "gesund". Oracle erweise sich als stabiler als andere Unternehmen der Branche. Im Cloud-Geschäft baue das Unternehmen die Marktanteile aus, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/gl;