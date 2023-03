NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 87 US-Dollar belassen. Die Erwartungen seien hoch, da die Papiere des Softwarekonzerns zu den wenigen Werten gehörten, die mit 52-Wochen-Hochs flirteten, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stünden die jüngste strategische Cloud-Partnerschaft mit dem Fahrtenvermittler Uber und Neuigkeiten zur Cloud-Computing-Plattform von Oracle./la/he;