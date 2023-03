Oracle 82.95 CHF 0.82% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Oracle von 72,00 auf 82,50 US-Dollar angehoben, abr die Einstufung auf "Hold" belassen. Seitdem er die Beobachtung der Aktie im vergangenen Jahr aufgenommen habe, gebe es einige ermutigende Entwicklungen im Cloud-Geschäft des Softwarekonzerns, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die verbesserten Geschäftsaussichten erschienen angesichts der starken Kursentwicklung jedoch schon eingepreist./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.