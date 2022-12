NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 75 auf 85 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Anlegerstimmung habe sich zuletzt mit den strategischen Plänen des Managements zum Positiven gewendet, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun sei die Frage, ob die nackten Zahlen dies rechtfertigen, denn das IT-Marktumfeld habe sich verschlechtert. Es sei eine Schlüsselfrage, ob Oracle die hohen Ziele erfüllen kann./tih/mis;