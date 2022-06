NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen von 75 auf 80 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vergleichbare Umsatzwachstum des Softwarekonzerns sei nun - entgegen der Planung erst für das neue Geschäftsjahr - bereits im Schlussquartal 2022/23 prozentual zweistellig ausgefallen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu erscheine der Wachstumsausblick auf das laufende Quartal konservativ. Die Aktie sei nicht teuer, wenngleich das organische Wachstum deutlich unter dem Branchendurchschnitt liege./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 00:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 00:02 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.