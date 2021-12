NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill steht der von Medienberichten kolportierten Übernahme des Softwareunternehmens Cerner positiv gegenüber, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Im aktuellen Bewertungsumfeld erschiene ein Kauf für rund 30 Milliarden Dollar attraktiv. Oracle würde damit seine Präsenz im Gesundheitswesen stärken./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2021 / 18:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2021 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.