NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 65 auf 75 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Brent Thill passte seine Kursziele in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die gesunkenen Bewertungen in der Softwarebranche an. Er sieht kurzfristig weitere Kursrisiken, ist aber langfristig optimistisch. Oracle ist aus Thills Sicht aufgrund einer ausgewogenen Wachstums- und Profitabilitätsentwicklung davon weniger betroffen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021 / 00:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2021 / 00:09 / ET





