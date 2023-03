NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Lichtblick sei das Cloud-Geschäft, dessen organisches Umsatzwachstum im laufenden Quartal sowie 2023 bei über 30 Prozent liegen sollte. Für Thill ist der SAP-Konkurrent eine der wenigen Anlage-Stories, bei denen sich bisher noch keine nennenswerten Auswirkungen des konjunkturellen Gegenwinds zeigen. Er traut der Aktie einen weiteren Anstieg zu./gl/bek;