FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Oracle nach Quartalszahlen sowie Gesprächen mit dem Unternehmen und mit Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten und sollte dank seines Portfolios weniger als andere Unternehmen unter dem schwachen Wirtschaftsumfeld leiden, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management bleibe mit Blick auf das organische Umsatzwachstum optimistisch und erwarte aus der Cerner-Übernahme eine deutliche langfristige Wertschöpfung./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2022 / 09:01 / GMT





