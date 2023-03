ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Grafikprozessoren (GPU) von Nvidia seien die am häufigsten genutzte Technologie für das Training von KI-Modellen (Künstliche Intelligenz), schrieb Analyst Chris Caso in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Obwohl Investoren befürchtet hätten, dass die Marktführerschaft von Nvidia im Bereich KI von Startups, Hyperscalern oder Intel angegriffen werden könnte, habe sich dies nicht bewahrheitet. Nvidia habe einen Marktanteil von 95 bis 100 Prozent auf dem GPU-Markt für Training./ck/gl;