ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nutrien von 68 auf 65 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Preise für Düngemittel befänden sich in einem Abwärtstrend, was die Ergebnisse kurz- und auch mittelfristig belasten werde, schrieb Analyst Edlain Rodriguez in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Entwicklung der Kalipreise wird ihm zufolge der entscheidende Faktor für die weitere Aktienentwicklung sein./ck/tih;