NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien nach dem angekündigten Rücktritt von Vorstandschef (CEO) Mayo Schmidt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Er sei überrascht, dass innerhalb eines kurzen Zeitraums von acht Monaten ein weiterer CEO so abrupt gehe, schrieb Analyst Andrew Wong in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dies werfe Fragen auf über die Stabilität im Management und könne die Aktien belasten, bis die Führungssituation etwas dauerhafter geklärt sei./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 08:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2022 / 08:27 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.