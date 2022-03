HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nutrien von 90 auf 120 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das geopolitische Umfeld beinhalte Chancen für den Düngerkonzern, schrieb Analyst Adrien Tamagno in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf die westlichen Sanktionen gegen das wichtige Kaliproduktionsland Belarus im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg sowie die Unsicherheit über die Verfügbarkeit von russischem Kalidünger./gl/mis



