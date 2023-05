NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Studienergebnissen zu Oasis 1 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 850 dänischen Kronen belassen. Positive Daten dieser Phase-3a-Studie zur oralen Einnahme von 50 mg Semaglutid gegen Fettleibigkeit seien allgemein erwartet worden, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie seien zugleich "beruhigend angesichts künftiger Wettbewerbsbedrohungen"./ck/men;