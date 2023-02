NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 625 dänischen Kronen belassen. Ausgaben hätten den Gewinn belastet, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz des Diabetes-Spezialisten liege hingegen über den Erwartungen. Die für 2023 ausgegebenen Zielspannen für Umsatz und Ergebnis seien breit./bek/tih;