LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk anlässlich des Kapitalmarkttages des Pharmakonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 900 dänischen Kronen belassen. Die wichtigsten Neuigkeiten dürften Daten zur oralen Amycretin Phase-1-Studie und zur Nierenstudie Flow sein, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei ein Update zur Produktionskapazität und zur Markteinführung des Schlankheitsmittels Wegovy in den USA und international vorgesehen./edh/mis;