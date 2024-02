NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 850 auf 950 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Nachgang zu den "starken" Quartalszahlen und den Zukunftssaussagen des Arzneimittelherstellers habe er seine Annahmen bis 2028 deutlich und über den Marktkonsens hinaus angehoben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Dänen dürften zumindest bis 2027 über das stärkste Umsatzwachstum im Sektor verfügen. Er rechnet weiterhin mit einem sehr guten Lauf des Appetitzüglers Wegovy und des Diabetes-Medikaments Ozempic. Weitere Kurstreiber dürften sich durch bald anstehende Studiendaten zu Wegovy bieten./tav/edh;