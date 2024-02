NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 850 dänischen Kronen belassen. Die Übernahme dreier Abfüllstandorte im Zuge der Übernahme von Catalent durch die übergeordnete Novo Holdings sei strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Angebote für die Abnehmpräparate Wegovy und Ozempic dürften dadurch hochgefahren werden./ajx/tih;