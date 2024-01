LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 825 dänischen Kronen belassen. Zwar warte sie noch auf Verschreibungen von Wegovy, doch klinischen Studien legten nahe, dass die Abnehmspritze in den USA auf dem richtigen Weg sei, schrieb Analystin Emily Field in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/gl;