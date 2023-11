NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 750 auf 800 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Pharmaherstellers steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach den starken Quartalszahlen und der Anhebung der Unternehmensziele hob Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen (EPS) an. Zudem dürften die am 11. November anstehenden Daten zu Wegovy belegen, dass das Mittel nicht nur das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen senke, sondern auch der Prävention von Diabetes, Nierenleiden und Herzinfarkten diene./gl/ag;