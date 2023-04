NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan ist für die anstehenden Zahlen von Novo Nordisk optimistisch und hat den Aktien daher den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Die Einstufung beließ Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1200 dänischen Kronen. Der Insulinhersteller dürfte sehr stark abschneiden und die Ziele für den Umsatz sowie den operativen Gewinn erhöhen. In der Folge sollten auch die Markterwartungen moderat steigen./la/edh;