LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 825 auf 850 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Emily Field passte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmawerte die meisten Bewertungsmodelle an. Pharma fühle sich aktuell wenig defensiv an, schrieb sie mit Blick auf die klar unterdurchschnittliche Kursentwicklung im dritten Quartal. Kurszielsenkungen begründet sie aber größtenteils mit der Zinswende und gesunkenen Bewertungen, nicht mit einer Änderung der fundamentalen Einschätzung. Bei den großen Pharmanamen präferiert Field weiter Astrazeneca, Roche und Novo Nordisk. Letztere sind die einzigen mit einer Kurszielerhöhung. Für das Diabetesmittel Ozempic ist sie sehr optimistisch./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 01:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.