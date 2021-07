LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 495 auf 585 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die durch die Corona-Pandemie beeinträchtigten Geschäfte der europäischen Pharmawerte sollten sich in der zweiten Jahreshälfte weiter erholen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem sei der Kalender mit potenziellen klinischen und regulatorischen Kurstreibern im zweiten Halbjahr voller als in den ersten sechs Monaten./edh/mis



