NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 480 auf 470 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Quartalszahlen des Insulinherstellers richte sich nun der Anlegerfokus auf das Wachstum im kommenden Jahr, das rund 7 Prozent betragen dürfte, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine 2021er Prognose für den Gewinn je Aktie habe er aber gekürzt, erklärte der Experte das niedrigere Kursziel./edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 00:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 00:57 / GMT



