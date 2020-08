NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen von 470 auf 460 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Umsatzmix des Insulinkonzerns sei schlecht gewesen, aber die Dänen hätten mehr Kosten eingespart als gedacht, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktie gebe es aktuell zwar wenig Kurstreiber, aber der jüngsten Rückschlag biete einen guten Einstiegspunkt. Langfristig sieht der Experte für das Papier vor allem Chancen durch das Geschäft mit Mitteln gegen Fettleibigkeit./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / 17:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.