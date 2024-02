ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk nach einem Investorentreffen im Anschluss an die vorgelegten Jahreszahlen auf "Neutral" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 795 dänische Kronen. Analyst Jo Walton hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter anderem hervor, dass der Diabetes-Spezialist zuversichtlich sei, was die Nachfrage und die Möglichkeiten angehe, die sich mittelfristig aus der Expansion des Diabetes- und Adipositasmarktes ergäben./ck/he;