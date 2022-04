NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 710 dänischen Kronen belassen. Seine Umsatzschätzung für den Insulin-Spezialisten liege rund zwei Prozent über der Konsensprognose, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das erste Quartal. Für das Ergebnis je Aktie (EPS) ist er um drei Prozent optimistischer. Vosser verwies dazu primär auf seine höheren Schätzungen für das Präparat Ozempic (Semaglutid)./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.