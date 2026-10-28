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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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28.10.2026 14:10:39

Novo Nordisk Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Novo Nordisk vor dem am 3. November erwarteten Quartalsbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser verglich in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für die wesentlichen Kennziffern des Diabetes-Spezialisten mit dem vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsens (durchschnittliche Analystenschätzungen). Sowohl beim bereinigten Umsatz als auch dem bereinigten operativen Gewinn des dritten Quartals liege er über dem Konsens, schrieb er. Er verwies zudem darauf, dass eine Anhebung der Jahresziele erwartet werde, was vom Konsens aber bereits weitgehend antizipiert sei./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 12:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 12:50 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
275.00 DKK
Rating jetzt:
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34.50 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
259.50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
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05.10.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
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