Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Novo Nordisk vor dem am 3. November erwarteten Quartalsbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser verglich in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für die wesentlichen Kennziffern des Diabetes-Spezialisten mit dem vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsens (durchschnittliche Analystenschätzungen). Sowohl beim bereinigten Umsatz als auch dem bereinigten operativen Gewinn des dritten Quartals liege er über dem Konsens, schrieb er. Er verwies zudem darauf, dass eine Anhebung der Jahresziele erwartet werde, was vom Konsens aber bereits weitgehend antizipiert sei./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
275.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
259.50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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