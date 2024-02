FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 950 dänischen Kronen belassen. Branchenexperte Emmanuel Papadakis analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die wöchentlichen Verschreibungen der Medikamente des dänischen Pharmakonzerns. Demnach müssten nun die Markterwartungen an die Mittel Victoza und Trisiba noch prozentual zweistellig steigen, wohingegen der Markt zu hohe Erwartungen unter anderem an Ozempic (Diabetes) und Wegovy (Adipositas) habe./tav/gl;